港足亞洲盃集訓決選揭盅 前隊長黃洋落選 祖連奴首入伍

現年40歲的黃洋今季為傑志僅上陣7場共312分鐘，包括上周五港超對晉峰後備入替只有7分鐘。他賽後向本報談及亞洲盃決選機會時，似已打定輸數，「過去兩次都無入選港隊，近3年在球會後備居多，心態已調整好，雖然都想踢亞洲盃決賽周，但即使無，我覺得自己的港隊生涯已經好好」。黃洋自2012年起代表港足，11年來在國際A級賽上陣71場入1球，上次上陣則為今年9月作客柬埔寨隊。

「大哥」透露，港足主教練安達臣季初跟他有過詳細交談，「他表明擔憂我若在傑志踢得少，一是狀態不夠，二來亦對其他球員不公平，這個講法我是接受的，而且主教練的壓迫踢法，其實已超出我可以承受的強度，一路都是捱緊」。黃洋也傾向當打港將應要開始踢更多國際賽，「防中位置無論胡晉銘還是林衍廷，他們在亞運的表現都很好，所以他們可以踢我都會開心」。

沙特足總證下月約戰港足

除了黃洋，上月公布的41人初選名單中，還有征戰英格蘭第7級別聯賽的中堅謝家強、日前落實從大埔轉投瑞典次級聯賽球會IK Oddevold的右閘亞歷斯祖，以及傑志巴西裔翼鋒費蘭度等13人落選。此外，沙特阿拉伯足總前晚公布亞洲盃前的熱身賽賽程，當中將於下月10日在多哈約戰港足。