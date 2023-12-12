曼聯絕境求生必殺仁 卡尼返英蓄勢待發 杜曹勉吐德甲慘敗烏氣

曼聯今季歐聯和英超兩線戰場疑顧此失彼，聯賽既暫只能以16戰9勝7負得27分排第6，在歐聯A組更以5戰1勝1和3負只得4分敬陪末席，被一哥拜仁拋離9分，又落後次席哥本哈根及第3位加拉塔沙雷1分，所以明晨之戰誓須做好本分先挫拜仁，同時盼哥、加兩軍言和，才可出線16強，所以晉級難度不少。

曼聯眾鋒將今季狀態低沉，歐聯和英超近4仗只有翼鋒阿歷真度加拿祖在歐聯打和加軍中入1球，而前鋒海倫即使在歐聯五度建功，卻在聯賽上陣13次仍未開齋；上季各項賽事獨取30球的拉舒福特只在聯賽斬獲兩球；安東尼馬菲奧斯更迄今顆粒無收。上述「魔兵」的狀態，與今夏由熱刺過檔拜仁後，已獨取22球的英格蘭隊箭頭哈利卡尼確成天淵之別。

事實是連同A組拜仁首循環主場挫曼聯一役在內，卡尼對陣「紅魔」多年曾入6球和有4次助攻，拜仁主帥杜曹對這愛將充滿信心，「他已100%準備就緒，是冠軍級人馬。返英在奧脫福球場作賽對他是件美事」。杜曹又認為日前在德甲1：5慘負法蘭克福已令麾下立心此役凱旋一吐烏氣，中場哥列斯卡亦說：「下場歐聯就是拜仁展示對大敗的最佳反應時候。」但其隊友翼鋒基拿比證實左腳內收肌受傷，勢無緣此役。

拿玻里迎布拉加 不敗可晉級

皇蘇國米對撼 力爭小組首名

C組方面，明晨作客榜末柏林聯的一哥皇家馬德里已以首名出線，另一仗次席拿玻里主場迎戰布拉加只要不敗，也可以較佳對賽以次名過關。D組雖已篤定由同得11分榜首皇家蘇斯達及排第2的國際米蘭攜手出線，惟上季亞軍、暫領前意甲的國米為奪首名出線，據報將派遣強陣作賽，其中3名前鋒拿達路馬天尼斯、阿拿奧杜域及「山神」阿歷斯山齊士或一起攻堅，但隱憂是後衛迪維積、杜費斯及班捷文柏華特皆因傷避戰。同組另一仗由季席薩爾斯堡主場對包尾的賓菲加。