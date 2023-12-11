報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
區議會選舉
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2023年12月11日星期一
阿仙奴敗走維拉失榜首 紅軍升英超一哥 曼聯主場首負般茅被批災難
曼城驚險反勝盧頓走出4輪不勝低潮 車路士吞愛華頓兩蛋跌至11位
理文險勝大埔 穩坐港超榜首
拜仁遭法福血洗 德甲金身被破
浙江武里南亞冠衝突 兩隊6將停賽
比寧咸難阻皇馬征貝迪斯失分 西甲領先優勢減
足壇快遞：國米反壓祖雲返意甲榜首
電視精選
大谷翔平簽世界體壇最貴合約 10年總值55億投洛杉磯道奇 超越美斯紀錄
湖人斬馬季中賽封王 占士膺MVP
港男花挫日本掛銅 隔3年再奪世盃分站團體賽獎牌
體壇快訊：港隊泰國青年羽賽奪2金1銅
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
阿仙奴敗走維拉失榜首 紅軍升英超一哥 曼聯主場首負般茅被批災難
曼城驚險反勝盧頓走出4輪不勝低潮 車路士吞愛華頓兩蛋跌至11位
理文險勝大埔 穩坐港超榜首
拜仁遭法福血洗 德甲金身被破
浙江武里南亞冠衝突 兩隊6將停賽
比寧咸難阻皇馬征貝迪斯失分 西甲領先優勢減
足壇快遞：國米反壓祖雲返意甲榜首
電視精選
大谷翔平簽世界體壇最貴合約 10年總值55億投洛杉磯道奇 超越美斯紀錄
湖人斬馬季中賽封王 占士膺MVP
港男花挫日本掛銅 隔3年再奪世盃分站團體賽獎牌
體壇快訊：港隊泰國青年羽賽奪2金1銅
阿仙奴敗走維拉失榜首 紅軍升英超一哥 曼聯主場首負般茅被批災難
曼城驚險反勝盧頓走出4輪不勝低潮 車路士吞愛華頓兩蛋跌至11位
理文險勝大埔 穩坐港超榜首
拜仁遭法福血洗 德甲金身被破
浙江武里南亞冠衝突 兩隊6將停賽
比寧咸難阻皇馬征貝迪斯失分 西甲領先優勢減
足壇快遞：國米反壓祖雲返意甲榜首
大谷翔平簽世界體壇最貴合約 10年總值55億投洛杉磯道奇 超越美斯紀錄
湖人斬馬季中賽封王 占士膺MVP
港男花挫日本掛銅 隔3年再奪世盃分站團體賽獎牌
體壇快訊：港隊泰國青年羽賽奪2金1銅
prev
next