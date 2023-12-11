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體育

理文險勝大埔 穩坐港超榜首

【明報專訊】理文昨在港超開賽早段已入3球下，縱其後兩度失守，作客大埔運動場仍3：2險勝大埔，完成球隊今年最後一場聯賽後，未來兩個月穩坐榜首。

理文昨在開賽12分鐘於4分鐘內連入3球，先由曾效力大埔的中堅杜度8分鐘近門頭槌開紀錄，兩分鐘後艾華頓再下一城，加上正選倒戈的巴西籍前鋒保連奴混戰中補射建功，火速領先3：0。大埔前鋒卡朗19分鐘於角球近門追回一球，他在29分鐘經視像裁判（VAR）審視後博得12碼，但馬高斯山度士主射被門將陳嘉豪撲出，這名巴西籍中堅亦繼10月底主場對冠忠南區後再宴客。

大埔81分鐘由中場陳肇鈞角球混戰補頂再追一球，但為時已晚，理文終險勝3：2，賽後8戰7勝1和22分續居首，領先次席傑志3分，大埔6戰12分排第4。理文下場聯賽已去到明年2月，意味未來兩個月將穩坐榜首。

杜度入籍香港程序近尾聲 期望偕艾華頓戰亞洲盃

33歲巴西籍中堅杜度今季加盟理文後首建功，他透露申請入籍程序已近尾聲，只差入境處文件便能領取特區護照，期望月內完成手續，又稱已跟港足主帥安達臣溝通，「他正等待我的情况，我亦跟艾華頓討論過，希望下月可一起代表香港到卡塔爾參加亞洲盃」。

大埔主帥李志堅承認開賽初段後防混亂，滿意調整後表現有改善，「落後3球時我們無放棄過，若把握好點可能有機會追平，但球員下半場已盡全力」。

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