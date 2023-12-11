曼城驚險反勝盧頓走出4輪不勝低潮 車路士吞愛華頓兩蛋跌至11位

曼城昨仗除了有長期傷兵奇雲迪布尼，主力鋒將夏蘭特及謝利美杜古同因傷避戰。不過面對護級分子的盧頓，「藍月」甫開賽便圍攻，上半場多次禁區外施遠射皆無功而還，更在完半場補時階段被主隊盧頓藉一次反擊，由翼鋒安祖斯唐辛右路傳中予殺入禁區的前鋒伊利查艾迪巴約近門頂入先開紀錄，意外地在半場以一球領先。

換邊後曼城積極反撲，雖有後衛魯賓戴亞斯59分鐘近門射中楣，但3分鐘後隨即由中場貝拿度施華冷箭得手扳平。藍月得勢不饒人，於65分鐘再藉前場壓迫搶得皮球，由基亞利殊接應前線拍檔祖利安艾華利斯的右路傳中近門射入，3分鐘內連入兩球反超前。結果曼城有驚無險以2：1反勝，走出4輪不勝走勢，以16戰得33分續排第4。

車路士再折後衛占士門將山齊士

至於有多達10名傷兵缺陣的車路士，昨征戰愛華頓戰至27分鐘再有後衛列斯占士傷出。隨後球隊更「陪了夫人又折兵」，在54分鐘被「拖肥」中場杜哥利一記遠射撕破防線後，再有門將羅拔山齊士於84分鐘因傷退下火線，最終拖肥藉後備前鋒路易斯杜賓在補時「埋齋」，令車路士以0：2告負，兩連敗後以16戰得19分，被同日贏波的富咸以兩分壓過跌落第11位。