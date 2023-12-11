阿仙奴敗走維拉失榜首 紅軍升英超一哥 曼聯主場首負般茅被批災難

阿仙奴作客面對氣勢如虹的維拉，7分鐘被主隊的約翰麥甘尼在禁區內轉身抽射開紀錄，兵工廠及後有布卡約沙卡、馬田奧迪加特及加比爾捷西斯的攻門均被倒戈的門將達米安馬天尼斯救出。

阿仙奴換邊後遲遲未能扳平之餘，更於末段有兩次爭議判決，包括88分鐘維拉後衛迪亞高卡路士疑故意肘擊尼基迪亞，球證僅判黃牌；以及夏維斯90分鐘近門得手後，被視像裁判（VAR）指手球在先判無效，但慢鏡曾顯示維拉後衛馬迪卡殊此前同犯手球，但VAR未將該動作納入翻看部分引熱議。最終兵工廠以0：1飲恨，結束各賽事六連勝走勢，吞今季英超第2敗，賽後16戰36分被利物浦以1分壓過跌次席。

維拉列第3 艾馬利拒談英超爭冠

維拉4日內同以1球擊退曼城及阿仙奴，英超主場跨季15連勝，16戰35分僅落後「紅軍」兩分。不過主帥艾馬利強調現在仍未是談論爭冠時候。阿仙奴領隊阿迪達因累積黃牌是役只能看台觀戰，他認為球隊是表現更好一方。被問到夏維斯完場前的「詐糊」是否誤判，阿迪達稱「清晰又明顯」。

另邊廂，曼聯賽前有領隊坦夏格、後衛哈利馬古尼及前鋒阿歷真度加拿祖，分獲11月英超最佳領隊、球員及入球獎項，繼日前主場挫車路士後再於奧脫福球場出擊，但開賽5分鐘被蘇蘭基攻破大門，下半場68及73分鐘連失兩球頭槌，以0：3大敗予般尼茅夫，吞下今季英超第7敗，兼歷來首次主場不敵對方，賽後被外界狠批表現「災難」。

般奴雙紅會停賽向球迷道歉

「紅魔」未來一周將迎兩場關鍵戰，包括周三歐聯分組賽「生死戰」主場對拜仁慕尼黑，以及下周日英超作客利物浦。隊長般奴費南迪斯昨仗尾段投訴球證而被罰黃牌，累積5黃致「雙紅會」停賽。般奴賽後向球迷致歉，他與坦夏格均承認，球隊表現缺穩定性，前者說：「球隊每當獲勝後，下場表現總是有回落，我不知這是缺乏專注，還是什麼原因造成。」而下個英超領隊被炒的最新賠率，坦夏格已升上第2，僅次於諾定咸森林的谷巴。