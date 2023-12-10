蔡俊彥世盃首奪牌 男花日本站摘銅 今轉戰團體賽

港隊男花代表蔡俊彥和崔浩然昨於資格賽突圍而出，昨偕張家朗於正賽登場。世界排名第19位的蔡俊彥，在首圈先以15：6挫日籍劍手敷根崇裕，隨後接連擊敗意大利隊的加路素及韓籍好手李光鉉，晉級8強鬥世界排名第3的意大利隊星將馬連尼。蔡俊彥在8強初段雖連接失分，一度落後3：8，但他隨後果斷搶攻，終以15：13反勝馬連尼晉級。

蔡俊彥在4強面對「世一」陳海翔，開局穩守突擊打出一波3：0攻勢，惟雙方隨後拉鋸，這名26歲港將未能有效得分，陳海翔憑反擊連奪6分，反超9：5。蔡俊彥未有言棄，一度將分差縮窄至兩分，惟對手再連得5分，蔡俊彥終以8：15敗陣，無緣決賽，但仍贏得個人職業生涯首面世界盃個人賽銅牌。

至於以世界排名第4身分直入正賽的港隊「劍神」張家朗，連過3關後於8強遇上埃及隊的咸沙，惟力戰下以8：15告負，與獎牌擦肩。另一港將崔浩然則於32強不敵韓籍選手李光鉉出局。港隊今日將轉戰團體賽，為爭取明年的巴黎奧運團體賽資格搶分。

3港將男重世盃齊闖正賽

另外，男子重劍隊昨在溫哥華舉行的世界盃加拿大站資格賽同樣傳來好消息，其中早前在杭州亞運摘銅的何瑋桁，憑小組賽全勝姿態直入正賽，隊友吳浩天及方凱申亦於淘汰賽突圍，齊闖今日的正賽力爭佳績。