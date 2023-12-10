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體育
2023年12月10日星期日
熱刺誓捕鵲博反彈 英超5戰不勝 普帥：15年無冠應先腳踏實地
沙拿艾利洛建功 利物浦反克10人水晶宮取四連捷
名宿張子岱發布自傳 嘆著作姍姍來遲 「認得我都是老球迷」
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祖雲氣走拿玻里 加迪再成奠勝功臣
前鋒極刑戰挫柏雷素爾稱霸日皇盃
足壇快遞：C朗1200場傳射居功
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蔡俊彥世盃首奪牌 男花日本站摘銅 今轉戰團體賽
亞運港將訪迪士尼試遊新園區 李卡度放眼七欖挑戰賽 力爭世界賽資格
亞大區硬地滾球挑戰賽馬鞍山續演 港隊個人賽2金2銀1銅收官
體壇快訊：港青年單車隊全國賽奪4金3銀
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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