名宿張子岱發布自傳 嘆著作姍姍來遲 「認得我都是老球迷」

張子岱自傳由其本人口述，並邀來著名作家沈西城執筆。新書發布會吸引約50人到場支持，包括港足名宿兼前帥郭家明。阿香坦言若能再早點推出自傳，可讓更多年齡層的球迷記得其名字，「畢竟已退役多時，加上香港足球稍為失色。現在認得我的都是老球迷」。

指港足發展阻力在「無人踢波」

曾在1960至62年進軍英甲球會黑池的阿香，踏入耄耋之年後精神狀態仍不俗，他表示退休生活從簡，並透露維持健康的秘訣，是保持心境樂觀。離開職業球圈多年，張子岱稱近年仍有關心本港及世界足壇，認為本港現時推動足運的阻力在於有無人踢波，「最重要是讓球員父母知道，花時間踢波不代表會學壞」。

貝鈞奇料邁阿密訪港一票難求

此外，阿根廷球王美斯所效力的美職球會國際邁阿密，日前落實明年2月4日在香港大球場與港足踢表演賽，票價介乎880至4880港元。昨同出席發布會的香港足總會長貝鈞奇相信，主辦單位因顧及收支平衡制定相關票價，即使票價雖比以往外隊賽較貴，但基於美斯在當今球壇的號召力，估計仍有機會出現一票難求、甚至炒賣門票的情况。

賽事獲文體旅局證實已申請成「M」品牌活動，最多可獲1500萬港元資助，與戲金支出仍有差距。貝鈞奇重申足總僅為協辦，相信主辦單位會積極物色贊助。外界另盛傳本港繼明年1月20日「世界足球傳奇盃」後，會在大年初四另辦名宿表演賽，他稱仍待主辦方公布作實。