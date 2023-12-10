沙拿艾利洛建功 利物浦反克10人水晶宮取四連捷

利物浦昨仗早段「老鼠拉龜」，更於29分鐘被水晶宮前鋒奧辛尼艾度亞迪藉反擊殺入禁區後疑被「紅軍」後衛華基爾雲迪積克推跌，主球證即判罰12碼，但及後經翻看視像裁判後，以該攻勢起始的中場韋曉士侵犯利物浦中場遠藤航在先為由，球證最終承認錯誤後改判紅軍獲罰球，結果半場雙方互交白卷。

下半場戰至55分鐘，雲迪積克的中路防守拍檔查洛爾昆沙於自家禁區犯規被判12碼，水晶宮由前鋒桑馬迪達兩分鐘後操刀中鵠先開紀錄。不過，水晶宮鋒將佐敦阿休於75分鐘兩黃一紅被逐，踢多一人的利物浦僅1分鐘後，隨即由前鋒穆罕默德沙拿遠射「省」中倒戈的尼達利基尼改變方向入網扳平。及至補時1分鐘，後備上陣的中場哈維艾利洛再以一記遠射破網，終助紅軍以2：1反勝。

鶴臣為批評自家球迷「被寵壞」致歉

至於賽後連續5輪不勝的水晶宮，在球隊上仗主場不敵般尼茅夫後，76歲主帥鶴臣曾批評向自家球員喝倒彩的球迷是「被寵壞的」，惟他昨於賽前為相關言論致歉，並表示「我明白球迷的不滿在哪，他們在我執教這裏多年一直支持着我，未來我應該更慎言才對」。