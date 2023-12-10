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體育

熱刺誓捕鵲博反彈 英超5戰不勝 普帥：15年無冠應先腳踏實地

【明報專訊】熱刺明晨將於英超惡鬥豪門紐卡素，力爭走出近5戰不勝頹勢。賽前主帥普斯迪高路稱外界應以審慎樂觀的態度去看待球隊發展，並直言「這是一支過去15年無冠的球隊，我們必須先腳踏實地」，但認為熱刺目前已逐漸走在正確的道路之上。

熱刺vs.紐卡素 now611／621台 明晨00：30直播

熱刺開季曾一度10戰不敗高踞榜首，但隨後5仗卻同樣在領先下失分，僅得1和4負下，進入本輪前僅以27分排第5，與爭標分子漸行漸遠。對於球隊近期頹勢，今夏才接掌熱刺的澳洲籍主帥普斯迪高路則處之泰然，明言球隊上下要先腳踏實地做好自己，他表示：「我認為大家應以審慎樂觀的態度去看待，始終己隊是一支過去15年無冠的球隊，我們必須先腳踏實地。正如任何隊伍一樣，同樣需要從錯誤中學習與成長，當你想要成功，就必先有清晰明確的目標，這也是我們正在做的事。」

普帥證孫興慜無傷病可列陣

此外，普帥透露上仗末段在落後時換出隊長孫興慜，僅因感覺其體能已幾近耗盡，澄清對方並無受傷，是役可續候命。而他又表示雖然球隊目前受傷兵潮困擾，有6人將避戰，但坦言明晨有9人因傷停缺陣的客軍紐卡素「情况比我們嚴重，這絕非我們應找的藉口」。

曼城征盧頓爭返勝軌 菲臘斯傳離隊

紐卡素今仗有後衛捷比亞倒戈，惟這名33歲英格蘭國腳右閘上輪因3次失誤令「喜鵲」吞愛華頓三蛋，不過主帥艾迪賀維力撐對方可及時回勇，並期望球隊可走出各賽事近4場作客不勝的頹勢。

其餘賽事方面，上輪力克紐卡素後暫離降班區的愛華頓，今晚主場迎戰近態不穩的車路士，爭取聯賽三連勝。而衛冕的曼城近4輪不勝後，今作客護級分子盧頓誓開殺戒，惟賽前外界盛傳不受重用的中場加雲菲臘斯，獲紐卡素垂青，有意在下月的冬季轉會窗力斟過檔，「藍月」主帥哥迪奧拿昨未否認消息，反而承認對方加盟後的確欠缺機會，「我亦為此感抱歉」，並指雖然希望菲臘斯可續留效，但將會尊重對方的決定。

另外，英超賽會日前公布11月獎項，結果曼聯成為大贏家，除了翼鋒阿歷真度加拿祖憑作客愛華頓的倒掛金球獲膺最佳入球，後衛哈利馬古尼及主帥坦夏格則分別獲選為月度最佳球員及領隊，其中馬古尼更是繼里奧費迪南及尼曼查維迪後，「紅魔」隊史第3名獲選此獎項的後衛。

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