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體育

橋牌話你知及合約橋牌玩法簡介

橋牌話你知

#橋牌由來

橋牌中文以其英文（Bridge）而名，19世紀初興起，玩法分德國橋牌、國際橋牌，以及在香港和亞運玩的合約橋牌等，繼2002年冬奧列入表演項目、2008年北京奧運後首辦世界智力運動會後，近兩屆亞運均納入智力運動項目

#在港發展

香港現主要有兩個橋牌會：香港橋牌協會（HKCBA）1951年成立，2001年正式註冊公司，屬世界橋牌聯盟（WBF）第6區會員，在港主辦重要比賽及選拔賽，如自1980年起接近每年舉辦「香港城市橋牌錦標賽（HK Inter-City Bridge Championships）；橋軒（Bridge House）則舉辦較多康樂類比賽

#全職橋手

橋牌列入體院2023／24年度精英運動員獎學金計劃的「B級」精英體育項目，名單上有18名選手獲資助，全職按精英級別等因素，每月資助介乎約1.6萬至3.2萬元。香港現有2男2女共4名全職橋手，分別為麥國輝、吳子翔、鄧芷妍及黃慧敏。當中麥國輝與吳子翔於2018年雅加達亞運後，獲中國的橋牌俱樂部「大連天譽」邀請簽約做全職橋手，圖為他們今年5月參加「全國橋牌A類俱樂部聯賽第二站」獲亞軍。

#亞運選拔

男子隊去年初將近年成績達標的24名選手，先分成4隊比賽，勝出的2隊（12人），再以2人一隊組成6組再比賽，最後考慮選拔賽成績、往績及教練建議3大因素，選出3組共6人出戰亞運；女子隊受成績達標人數相對較少，選拔賽略有不同

合約橋牌（Contract Bridge）玩法簡介

A）人數：

橋牌需兩人一隊組成拍檔，每隊4至6人，每次與對手一隊共4人圍坐方桌上進行，拍檔互坐對面。座位以指南針方位表示，如跟拍檔坐東家與西家，對手為南家和北家

B）道具：

正式比賽有一塊延伸至桌底的層板間隔方桌，目的不是預防偷望對方手牌，而是防止與拍檔非法溝通，包括打眼色或腳踢等。每人有個叫牌盒以作叫牌用途，每桌有一牌盒，分4格裝每名玩家啤牌。

C）基本玩法：

1. 用牌跟普通啤牌相同共52張，每局每人有13張牌，首先是叫牌階段由低叫到高，叫到最高一方搶得「合約」，然後是出牌階段有跟花原則，要跟從每輪首人出牌花色鬥大，不能像「鋤大Dee」一次出2至5張，最大一方取得「1磴」後，與拍檔將牌反轉直放，輸方將牌反轉橫放，贏方下輪先出牌，出完手上所有牌為完成一局

2. 鬥大先跟花色再看數字，花色等級依高低為葵扇>紅心>階磚>梅花；

數字大小依次為A>K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2

3. 開始前需先「叫牌」，從牌數字再+6決定該局贏磴數目，如叫牌是葵扇4，代表該局莊家方需以葵扇為王牌的基礎上，取「10磴」才能完成「合約」任務，防守方只需「4磴」便能勝出。完成一局勝方取正分，輸方負分

4.比賽用牌由電腦發牌機隨機編好，打完一局後玩家要將牌放回牌盒，轉移到鄰桌再打，透過反覆打局數以消除運氣勝出因素，最終計算總分較高來決定勝負

D）比賽時間：

平均約7.5分鐘打完一局、一小時打8副牌。一般比賽打14至16副牌，要打數天才能完成；杭州亞運決賽有6節，每節16副牌共打96副，連同分組賽及淘汰賽，最終用了10天完賽

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