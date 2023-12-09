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體育

持續辦橋牌青年賽 培育港隊新一代

【明報專訊】橋牌在香港發展已有逾70年歷史，近兩屆亞運贏得獎牌後，香港橋牌協會（HKCBA）副主席招偉立有感，香港橋牌人口愈來愈多，預期隨着亞運取得佳績，加上香港「三棋一牌」（國際象棋、中國象棋、圍棋及橋牌）的協會開始聯合，爭取更多資源做推廣後，「預期智力運動未來5至10年在港可有一波發展」。

「三棋一牌」聯合 增在港發展空間

不同商會有橋牌隊 中學有意重開學會

香港橋牌協會於1951年成立，2001年起在油麻地設立會所，打造成歐洲橋會環境用作練習及比賽，接近每年都會舉辦「香港城市橋牌錦標賽」，邀請東南亞國家橋手來港交流，去年還主辦亞洲賽。杭州亞運金牌成員之一的招偉立身兼HKCBA副主席，他說香港主要有兩個橋牌會，另一個為多辦康樂類比賽的橋軒（Bridge House）。他有感5年前橋牌初登亞運項目後，發展規模有上升趨勢，「華商會及婦女遊樂會等不同商會都有橋牌隊及自辦聯賽，近年多了兩間橋牌學校亦有生意」。另兩名金牌得主施純森及黎偉傑也談及，各自的中學母校在亞運後也有意重開橋牌學會。

施純森認為，香港橋牌發展最重要是培育下一代。訪問當晚會所正值舉行青年隊比賽，港隊金牌成員何煒霖透露，每月平均約有兩次青年賽，當中不乏Band 1中學生參加，且男女皆有，「同時會選拔香港青年軍，玩橋牌最緊要有朋輩玩，從而有凝聚力」。黎偉傑補充，香港橋牌青年隊更會分成U15、U20及U25，「玩家年齡層較高，所以U25都仲係青年軍，甚至其實仲有U31」。

（體壇人誌）

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