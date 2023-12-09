港橋牌奪金6將藉機遇延發展 披露數十載心路歷程 成功在堅持

文：余瑋、圖：楊柏賢

橋牌在2018年雅加達亞運首成正式項目後，港隊即獲2銀2銅；今屆杭州亞運再於男、女子團體賽奪1金1銅，連續兩屆摘牌。6名男團金牌成員麥國輝、黎偉傑、何煒霖、何凱桐、招偉立及施純森，年齡介乎31至51歲，前4人參加過上屆亞運，職業有基金公司老闆、從事證券行或資訊科技、特殊學校教師，以至全職打橋牌。他們同樣在初中受老師影響或校內有橋牌學會而接觸這項智力運動，結果一打最少18年，最多逾30年。招偉立稱當初只因好奇為何可在校「合法玩啤牌」，就與橋牌結下28年不解緣，「基本上已容納唔到第二項興趣」；今屆港隊最年長的男運動員施純森，因中一學校旅行時不懂踩單車，卻成契機被老師教玩橋牌，後投入到暑假時會將學校圖書館的橋牌書悉數借走自學。

比賽漫長需時數天 講求專注力

有別一般紙牌遊戲，橋牌須兩人組隊4人對壘，講求邏輯思考、專注及合作性，比賽數十至百局計輪流打，往往要數日才能完成，在今屆亞運要10日賽程才結束。何凱桐形容就像馬拉松，招偉立稱每次花4小時練習是基本，能長年玩橋牌要有種堅持，「放學放工後要用公餘時間計數，一定要有相當興趣先會堅持到咁多年」。他們6人3組拍檔去年初在亞運選拔賽脫穎而出後，招偉立稱為備戰亞運，賽前一個月差不多有20日、每日三分之二時間都是打橋牌；何煒霖透露近兩屆都有聘請星級教練，去年更找來意大利籍前世界冠軍Giorgio Duboin指導，「他會觀察我們練習再提供意見，疫情期間還會網上授課講解橋牌理論」。

橋牌在上屆亞運奪牌後成體院B級精英體育項目，每月會資助全職及兼職橋手。黎偉傑認為今屆奪金是上屆的延續，「若沒資助，未必能出外參賽更多從而進步」。6名金牌得主5人是兼職，曾任職中學教師及保險的麥國輝，上屆後獲中國的橋牌俱樂部簽約做全職橋手，今年疫情過後離港多於留港，「比賽真的很多，每月平均離港兩次到國內或亞洲比賽，有些是會方要求或獲邀參加」。何凱桐為備戰上屆亞運辭去會計工作，在超級混合團體賽奪銀後到銀行就職，今年31歲的他為杭州亞運再次辭工，成功摘金後也積極考慮是否轉全職橋手。

憂無緣下屆亞運項目失資助

51歲的施純森與46歲的黎偉傑，橋牌年資達38及33年，他們1997年已為香港青年隊出賽，同受家庭因素卻步轉全職橋手。首戰亞運即奪金的施純森說：「亞運後曾認真考慮是否轉全職，沒甚麼比興趣做職業好，但比賽更多會犧牲與家人相處時間，我不想錯過3個小朋友的成長。」

奪金過後，黎偉傑既高興亦擔憂，「橋牌如下屆真的不再是亞運項目，就未必可延續資助。以前我出外比賽開支多數都是自費，假期又是自己，自然多了經濟壓力」。何煒霖亦透露2016年取世界賽資格後，開心過後會驚，「歐洲賽報名費要數萬元，仲未計機票和酒店，橋牌協會有資助，但大部分都要自費，打完比賽銀行戶口真的要『清倉』」。何凱桐則希望未來多做推廣以增參與人數，「橋牌比賽都可剪輯成3、4分鐘精華，讓觀眾由完全唔識、睇多幾次變成開始知做緊乜，再看有無興趣試玩」。何煒霖和招偉立均認為，即使下屆亞運無橋牌，仍有亞洲賽、世界賽以至2025年粵港澳全運會，都是未來可爭取的目標。

（體壇人誌）