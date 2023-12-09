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體育
2023年12月9日星期六
維拉主場14連勝迎兵 殺上英超第3 艾馬利倒戈向阿迪達宣戰
熱刺再反負 成英超首支5場領先下不勝球隊
皇馬西甲殘陣征貝迪斯 史杜安尼又入兩球基羅納西盃大捷
阿根廷智利冤家路窄 美洲盃抽籤 巴西惡鬥哥倫比亞
港劍擊隊分途出擊 蔡俊彥崔浩然世盃日本站闖正賽
祖連奴亞洲盃前成功入籍 港足前線添選擇
體壇快訊：王康傑戰港ATP巡迴賽
SAT周六足球直播賽程
港橋牌奪金6將藉機遇延發展 披露數十載心路歷程 成功在堅持
持續辦橋牌青年賽 培育港隊新一代
SAT周六足球直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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維拉主場14連勝迎兵 殺上英超第3 艾馬利倒戈向阿迪達宣戰
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