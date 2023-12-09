體壇快訊：王康傑戰港ATP巡迴賽

港壁女將敗走新西蘭

職業壁球協會（PSA）世巡賽新西蘭站昨續演，港隊一姐何子樂在8強與威爾斯籍3號種子伊雲絲激戰51分鐘，以局數1：3落敗。其隊友李嘉兒及湯芷穎，則分別以直落3局不敵馬來西亞隊的艾法及比利時隊的姬莉妮，同樣無緣4強。

湖人溜馬季中賽爭霸

洛杉磯湖人昨於NBA季中賽憑勒邦占士轟入30分及交出8次助攻，在主場以133：89大勝新奧爾良塘鵝，殺入明早9時半舉行的決賽，並與印第安納溜馬爭冠，後者在4強以128：119擊敗密爾沃基公鹿。

前鋒柏雷素爾逐日皇盃

日皇盃今午1時上演決賽，由川崎前鋒在東京國立競技場與柏雷素爾爭霸。川崎前鋒今季日職表現未如理想以第8名完成賽事，球隊勢盼繼2020年後再於日皇盃封王；3屆冠軍柏雷素爾日職表現同樣欠佳只以17名完賽，而該隊今季日職兩碰川崎前鋒只得1勝1和的不勝成績。

洛杉磯兩老將爭總冠軍

美職明晨上演季後賽總決賽，由哥倫布機員在主場鬥FC洛杉磯。這場決賽同時也很大機會是前意大利國腳後衛、39歲的基亞連尼，以及34歲的墨西哥籍前鋒卡路士韋拿的告別戰，據悉兩人與洛杉磯的合約會在決賽後屆滿，故料傾力助球隊衛冕美職總冠軍。