阿根廷智利冤家路窄 美洲盃抽籤 巴西惡鬥哥倫比亞

2024年美洲盃將於美國14個城市舉行，16支球隊賽昨晨分為4小組，各有4隊爭奪兩個出線8強席位。揭幕戰將在美國時間明年6月20日在亞特蘭大上演，勢由八奪金球獎的美斯領軍的阿根廷隊對加拿大或千里達隊，同組尚有智利和秘魯隊。阿根廷與智利可說冤家路窄，事關兩軍曾在2015及16年美洲盃決賽爭霸，勝出的均是智利，而在2019年一屆的季軍戰，「藍白兵團」終成功在這賽事復仇。

D組9屆盟主巴西隊除碰哥倫比亞和巴拉圭外，亦會對哥斯達黎加或洪都拉斯隊。5屆世盃冠軍巴西現於世盃外6戰2勝1和3負僅得7分排第6，挫敗他們的其中一個對手正是哥軍，故此惡鬥難免。

大勇烏拉圭與美國同組

與阿根廷隊同是15屆冠軍的烏拉圭隊，將在C組鬥東道主美國、玻利維亞和巴拿馬隊。烏軍早前3場世盃外不失球下連勝巴西、阿根廷和玻利維亞隊，追至只落後一哥阿根廷兩分居次，實力不容忽視。至於B組4軍分別美洲金盃冠軍墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉和牙買加隊。