維拉主場14連勝迎兵 殺上英超第3 艾馬利倒戈向阿迪達宣戰

阿士東維拉vs.阿仙奴 now611／621台 明晨01：30直播

艾馬利曾於2018年5月至2019年11月執教阿仙奴，卻因戰績欠佳被革職，至2020年夏天擔任維拉利爾主帥，2022年11月被阿士東維拉挖角取代謝拉特領軍，而球隊成績亦穩步上揚，上季終以英超第7名衝線，獲得今季歐洲協會聯賽參賽權，已以E組榜首資格出線16強，聯賽更以15戰得32分升上第3，只分別落後一哥阿仙奴及次席利物浦4和2分，當中代表作除作客力克熱刺及車路士外，周中勇挫曼城更取得跨季主場連贏14場，並被14次交手嘗到首敗的敵帥哥迪奧拿稱讚有力問鼎冠軍。

屈堅斯夏維斯當勇左右大局

艾馬利回應道：「維拉球員只能有信念，但並非爭標者。我總是喜歡在面對勁旅、最優秀球員和教練前做足準備，當獲勝後，對我來說是並不特別的。我只是做好教練的工作。」維拉在其麾下上季英超兩遇阿仙奴均敗，惟箭頭奧尼屈堅斯今季大勇獨取8球，里安拜尼及杜格拉斯雷斯也各斬獲5球，有力為「兵工廠」後防帶來壓力。

阿仙奴周中作客險勝下游的盧頓4：3後錄得英超四連捷，其中最突出者或是改任左中場的夏維斯。這名今夏來自車路士的德國隊鋒將，一個月前仍因在聯賽「食白果」而被嘲諷「入錯貨」，卻在上月尾開始爆發，包括歐聯4仗攻入3球，隊友巴西隊前鋒加比爾捷西斯亦連同歐聯近5仗，有3場交出建功和助攻的亮麗成績，勢與夏維斯成為維拉心腹之患。

利物浦征水晶宮前收喜訊

沙拿入非洲足球先生三強

至於今晚頭場利物浦作客水晶宮方面，兩軍傷兵雖不約而同各有6人，但客軍8場英超不敗的佳態確遠勝8戰僅1勝的主隊。「紅軍」賽前收到好消息，埃及隊前鋒穆罕默德沙拿已入選非洲足球先生最後三強，另外兩人分別是巴黎聖日耳門的摩洛哥國腳阿舒拉夫夏基美，以及拿玻里的尼日利亞隊鋒將域陀奧森漢。