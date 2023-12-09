明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

維拉主場14連勝迎兵 殺上英超第3 艾馬利倒戈向阿迪達宣戰

【明報專訊】英超明晨上演「三哥」阿士東維拉主場大戰榜首阿仙奴，亦是第3次倒戈的主隊領隊艾馬利爭取首勝的機會。這名西班牙籍名帥稱維拉並非爭標分子，卻強調賽前定必為對陣勁旅做足準備，疑似已向4年前取代他，成為「兵工廠」的領隊阿迪達宣戰。

阿士東維拉vs.阿仙奴 now611／621台 明晨01：30直播

艾馬利曾於2018年5月至2019年11月執教阿仙奴，卻因戰績欠佳被革職，至2020年夏天擔任維拉利爾主帥，2022年11月被阿士東維拉挖角取代謝拉特領軍，而球隊成績亦穩步上揚，上季終以英超第7名衝線，獲得今季歐洲協會聯賽參賽權，已以E組榜首資格出線16強，聯賽更以15戰得32分升上第3，只分別落後一哥阿仙奴及次席利物浦4和2分，當中代表作除作客力克熱刺及車路士外，周中勇挫曼城更取得跨季主場連贏14場，並被14次交手嘗到首敗的敵帥哥迪奧拿稱讚有力問鼎冠軍。

屈堅斯夏維斯當勇左右大局

艾馬利回應道：「維拉球員只能有信念，但並非爭標者。我總是喜歡在面對勁旅、最優秀球員和教練前做足準備，當獲勝後，對我來說是並不特別的。我只是做好教練的工作。」維拉在其麾下上季英超兩遇阿仙奴均敗，惟箭頭奧尼屈堅斯今季大勇獨取8球，里安拜尼及杜格拉斯雷斯也各斬獲5球，有力為「兵工廠」後防帶來壓力。

阿仙奴周中作客險勝下游的盧頓4：3後錄得英超四連捷，其中最突出者或是改任左中場的夏維斯。這名今夏來自車路士的德國隊鋒將，一個月前仍因在聯賽「食白果」而被嘲諷「入錯貨」，卻在上月尾開始爆發，包括歐聯4仗攻入3球，隊友巴西隊前鋒加比爾捷西斯亦連同歐聯近5仗，有3場交出建功和助攻的亮麗成績，勢與夏維斯成為維拉心腹之患。

利物浦征水晶宮前收喜訊

沙拿入非洲足球先生三強

至於今晚頭場利物浦作客水晶宮方面，兩軍傷兵雖不約而同各有6人，但客軍8場英超不敗的佳態確遠勝8戰僅1勝的主隊。「紅軍」賽前收到好消息，埃及隊前鋒穆罕默德沙拿已入選非洲足球先生最後三強，另外兩人分別是巴黎聖日耳門的摩洛哥國腳阿舒拉夫夏基美，以及拿玻里的尼日利亞隊鋒將域陀奧森漢。

上 / 下一篇新聞