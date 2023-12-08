體壇快訊：李中堯獅城青年賽封王

基茲奧斯料避戰澳網

下月中展開的澳洲網球公開賽昨公布參賽球手名單，東道主球手基茲奧斯今年飽受手腕及膝傷困擾下，與英國女將拉度簡露同未列名單內，意味將缺席此大滿貫賽事。至於自去年澳網後因臀部傷休戰的37歲西班牙籍老將拿度，與本年7月誕下女兒的美籍球手大坂直美同在名單上，屆時有望復出。

9港將亞大賽小組出線

亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽昨假馬鞍山體育館續演，港隊共9人從個人賽的小組賽突圍而出，當中BC3級世界「一姐」何宛淇以A組首名出線，今於8強對澳洲隊選手。「大師兄」梁育榮在男子BC4級C組3戰全勝，晉級8強與隊友黃君恒合演港隊「內訌」。

WorldRX來季掀科技戰

國際汽聯（FIA）世界場地越野車錦標賽（World RX）上月在香港煞科後，賽會昨公布來季賽事修訂，將重新容許車隊以可再生燃料內燃機戰車參賽，同時繼續容許使用電動車。賽會形容，此決定讓車手及車隊除了在賽道上較量，亦挑起一場「科技戰」。