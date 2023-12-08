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體育

體壇快訊：李中堯獅城青年賽封王

【明報專訊】一連3日的EFG／SICC 青少年高爾夫邀請賽昨假新加坡島嶼鄉村俱樂部武吉球場煞科，盈豐青少年運動員基金會受惠者之一兼中國香港青少年高爾夫球隊成員李中堯，打出總成績低標準6桿的207桿，以3桿優勢贏得男子組總冠軍。

基茲奧斯料避戰澳網

下月中展開的澳洲網球公開賽昨公布參賽球手名單，東道主球手基茲奧斯今年飽受手腕及膝傷困擾下，與英國女將拉度簡露同未列名單內，意味將缺席此大滿貫賽事。至於自去年澳網後因臀部傷休戰的37歲西班牙籍老將拿度，與本年7月誕下女兒的美籍球手大坂直美同在名單上，屆時有望復出。

9港將亞大賽小組出線

亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽昨假馬鞍山體育館續演，港隊共9人從個人賽的小組賽突圍而出，當中BC3級世界「一姐」何宛淇以A組首名出線，今於8強對澳洲隊選手。「大師兄」梁育榮在男子BC4級C組3戰全勝，晉級8強與隊友黃君恒合演港隊「內訌」。

WorldRX來季掀科技戰

國際汽聯（FIA）世界場地越野車錦標賽（World RX）上月在香港煞科後，賽會昨公布來季賽事修訂，將重新容許車隊以可再生燃料內燃機戰車參賽，同時繼續容許使用電動車。賽會形容，此決定讓車手及車隊除了在賽道上較量，亦挑起一場「科技戰」。

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