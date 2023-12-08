23外國名宿下月訪港獻技 門票下周二開售 奧雲期待與昔日紅軍戰友聯手

世界足球傳奇盃的主辦機構「美亞綜藝」繼日前落實英格蘭兩大名宿奧雲及史高斯，將帶領費高、麥馬拿文、皮利斯、基拔圖施華、史米沙及貝加等名將訪港，聯同香港名宿及藝人分別組成「奧雲大師隊」對「史高斯傳奇隊」，將於明年1月20日下午4時在香港大球場比賽，分為3節各比賽30分鐘。

票價100至980元不等

昨午記者會再公布詳情，最新陣容暫定至少有23位海外名宿，除了上述8人，其餘15人均是英超名將，包括利物浦的科拿、希斯基、路爾斯加西亞、巴路士、杜迪克；曼聯的布朗、普波斯基及基利士比；修咸頓的拿鐵斯和比亞堤等，人數足以組成兩隊正選。票價分為980、680、480及280元，學生及長者票100元，下周二於Cityline、AlipayHK及美團貓眼這3個網上票務平台開售。

盧均宜梁能仁列奧雲大師隊

記者會上播放了史高斯及奧雲的影片，其中曾先後效力利物浦及曼聯的奧雲在片段提及期待與科拿、麥馬拿文及希斯基等「紅軍」時期的「偉大隊友」再度並肩作戰。現年44歲的奧雲過去曾多次訪港，他在片中提及來港最喜歡吃叉燒。記招亦作分隊抽籤，其中藝人林敏驄和名宿王福榮抽中到史高斯傳奇隊，將與史高斯及費高等做隊友；盧均宜與梁能仁則分配到奧雲大師隊。

現效力港超標準流浪的39歲前港腳盧均宜笑言自己今次是最年輕球員之一，透露其好拍檔林嘉緯料會參與。他憶述2003年曾代表港足與當時在利物浦的奧雲等交手，現將做隊友感期待，又笑言屆時最重要是找一眾球星名宿合照。除了這場名宿賽，明年1月31及2月7日還有省港盃，以及2月10日大年初一舉行高級組銀牌決賽。