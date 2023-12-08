明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼城作客負維拉跌落第4 迪布尼入世冠盃大軍

【明報專訊】曼城爭取英超四連霸昨再受沉重打擊！他們作客以0：1不敵阿士東維拉，連續4仗不勝下，以15戰續得30分跌落第4，分別落後榜首阿仙奴、次席利物浦及升上第3的維拉6、4和2分，而主帥哥迪奧拿賽後更輸得口服心服。此外，在英超開咧戰大腿受傷的中場奇雲迪布尼，已被納入下周中展開的世界冠軍球會盃23將大軍之中，勢將復出及成「藍月」的雷霆救兵。

曼城昨仗只有箭頭艾寧夏蘭特上半場先後腳踢頭頂攻門中框，但都被維拉門將達米安馬天尼斯瓦解。維拉則交出22次攻門7中的一面倒數據，其中維拉中場里安拜尼於74分鐘勁射「省」敵衛魯賓戴亞斯，令皮球改變方向入網，協助球隊取得英超跨季連續14場主場勝仗，並是領隊艾馬利執教生涯14次與敵帥哥迪奧拿交手的首勝。

哥迪奧拿說：「維拉是表現較佳的，值得獲勝和有力爭標。他們踢了一場精彩的比賽，我們只能掙扎。」艾馬利則說：「我們現在定要相信自己是英超前四球隊。周六迎戰阿仙奴時必須保持穩定演出。」他曾於2018年5月被委任為「兵工廠」領隊，翌年11月被革職。

利物浦輕取錫菲聯 麥迪比勢收咧

利物浦藉華基爾雲迪積克及蘇保斯拉爾建功，作客以2：0輕取有回巢領隊韋達領軍的錫菲聯。主帥高普回應曼城的頹勢道：「如果有人忽略曼城，便會是足球史上最大的笑話。」另據英國傳媒報道，「紅軍」守將祖爾麥迪比證實前十字韌帶斷裂，勢提早收咧。

上 / 下一篇新聞