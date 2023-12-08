麥湯米尼梅開二度領曼聯拆車 賽後偕岩拉伯特力挺坦夏格 「他是當今最佳領隊之一」

曼聯賽前有中堅哈利馬古尼當選英超11月最佳球員「冲喜」，是其生涯首獲此殊榮。上仗作客負紐卡素表現欠佳的一對前鋒拉舒福特及安東尼馬迪爾先列後備。作客的車路士以左閘古古列拿串演右閘，以緊盯新星阿歷真度加拿祖。

「紅魔」甫開賽即展現決心狂攻，全場多達28次射門、9次中龍，首30分鐘成功壓制「藍戰士」。縱隊長般奴費南迪斯9分鐘主射12碼宴客，19分鐘仍憑麥湯米尼禁區內撞射打開紀錄。藍戰士完半場前有多次反擊良機，45分鐘由高爾彭馬射地波入遠柱扳平1：1。紅魔換邊後續佔優，最終麥湯米尼在69分鐘接應加拿祖的傳中頭槌破網，個人梅開二度，終助曼聯在奧脫福球場2：1挫車路士，賽後15戰27分，落後作客一球負阿士東維拉後跌落第4的曼城僅3分。

麥湯米尼刷新單季聯賽入球新高

麥湯米尼半季在英超已入5球，是曼聯今季首席射手，兼刷新其單季聯賽入球新高。賽前多間英國傳媒報道指，領隊坦夏格已失一半球員信任，以及訓練量過重令球員不滿等，這名曼聯青訓產品賽後意有所指說：「今場表現出色關鍵是因為領隊的部署，還有輕量的訓練讓我們精力充沛。」這名26歲蘇格蘭國腳還將勝仗歸功全隊，「安東尼馬菲奧斯、馬古尼和般奴這場表現都是世界級，這場勝仗亦為我們建立信心」。

另一中場蘇夫恩岩拉伯特昨仗防守出色，踢出今夏外借來投的「代表作」。這名摩洛哥國腳賽後亦力挺主帥，「坦夏格是現今最佳領隊之一，我們球員都支持他」。他承認沒參與季前集訓下，需時磨合新東家，且一開始又受傷，「實際上沒有時間讓我磨合，因為球隊需要我，但我是一名戰士，現在感覺愈來愈好，逐漸適應英超」。

坦帥稱勝仗證紅魔團結

坦夏格則稱不在乎外界「噪音」，「這場比賽大家可以看到『真相』，顯示這是個團隊。每場比賽都要保持最佳狀態，以及有正確的態度」。至於拉舒福特及馬迪爾退居後備，他解釋屬輪換一部分。曼聯緊接明晚續在主場對般尼茅夫。

車路士賽後15戰19分排第10，近3戰兩敗。領隊普捷天奴認優勝劣敗，提及上仗險勝白禮頓一役有60分鐘踢少一人，加上曼聯有多一日時間休息，引致麾下體能及活力都不及對手。藍戰士後晚將作客愛華頓。