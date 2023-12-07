體壇快訊：F1中國站首設衝刺賽

浦和亞冠負河內衛冕失敗

日職球隊浦和紅鑽昨於亞冠盃J組，作客以1：2不敵越南代表河內FC，6戰僅7分居次，肯定未能以東亞區3支最佳次名出線16強，宣告衛冕失敗。同組中超的武漢三鎮主場以1：1賽和已鎖定首名的韓職球隊浦項制鐵，終結對手今季亞冠五連勝走勢，但仍遭河內以1分反壓，得5分排末席。

法內政部禁里昂球迷征馬賽

里昂原定10月底作客馬賽的法甲賽事，因隊巴遭主隊球迷掟石襲擊，導致該隊時任主帥格羅素受傷，延期至今晨舉行。法國內政部賽前宣布，因兩軍球迷有爆發嚴重衝突的潛在風險，下令禁止里昂球迷在比賽日前往馬賽市支持愛隊。

達史特根背部開刀料養傷2月

西甲巴塞隆拿門將達史特根自上月中因背傷休戰至今，會方昨宣布該名31歲德國國腳本周內將開刀治療，待手術後再交代傷勢，據報預計要養傷2個月。意甲的國際米蘭則有荷蘭隊雙將迪維積及杜費斯，在周一凌晨作客3：0大勝拿玻里一役同告傷出，據報需休戰約3周，勢錯過下周中迎戰皇家蘇斯達的歐聯D組首名爭奪戰。