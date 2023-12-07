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體育

占士準三雙領湖人季中賽晉4強

【明報專訊】NBA季中錦標賽8強昨演矚目一戰，洛杉磯湖人憑38歲「大帝」勒邦占士交出「準三雙」，主場106：103險勝由杜蘭特領軍的鳳凰城太陽，晉身明早4強將鬥新奧爾良塘鵝。

3分險挫太陽 與塘鵝爭入決賽

湖人昨仗全場起手命中率僅37.3%，仍憑兩大球星勒邦占士及安東尼戴維斯帶動下，令太陽頻頻失誤，上半場以59：47領先。太陽第3節攻入35分追至只差1分，杜蘭特在第4節早段連入兩個3分波一度反超前，但占士帶領湖人反擊再拉開5分優勢。戰至最後15秒，湖人憑韋列士射入關鍵3分，確立4分優勢。太陽叫暫停後，杜蘭特切入上籃追回2分，立即前場緊迫令韋列士發生失誤，球證卻給湖人暫停，令太陽球員大為不滿。最後太陽的艾歷哥頓執行犯規，安東尼戴維斯兩罰一中，而杜蘭特最後跳射不入，令湖人以106：103險勝。占士全場交出31分、11個助攻、8個籃板及5次偷波的全面數據，包括最後一節斬獲15分。杜蘭特亦取得31分及7個籃板。

公鹿三分雨大勝紐約人

另一場8強，密爾沃基公鹿全場射入23個三分球，命中率高達60.5%，主場146：122大勝紐約人，明早4強將鬥印第安納溜馬。公鹿雙星「字母哥」安迪度高安普及李拿特分別獲35分及28分進帳。

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