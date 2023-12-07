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體育

曼聯拒報道失軍心傳媒出席記招 坦夏格：應先尋求回應

【明報專訊】曼聯領隊坦夏格被指失去更衣室一半球員信任後，前晚英超主場對車路士的賽前記者會，「紅魔」禁止相關報道的4間傳媒出席採訪。當中《曼徹斯特晚報》事後撰文，表示報道都經核實來源，「建議曼聯更近距離尋找問題根源，而非射殺信差」。

《曼晚》主編：被禁如蔑視球迷

被禁出席4間傳媒包括《ESPN》、《天空體育》、《曼徹斯特晚報》及《鏡報》，理由是「沒事先聯繫球會，從而有機會回應、質疑或了解情况，就發布了故事」。坦夏格在記者會解釋：「他們應先來找我們回應，而不是背後寫文章。」他以早前英超對賓福特、般尼、富咸和愛華頓為例，引證與球員是團結一致，「球隊在這些比賽都踢出特點、展現決心和韌性，若非團結一致，是無法踢出這樣的足球，亦不會有（阿歷真度加拿祖）那個入球（倒掛）」。

《曼徹斯特晚報》事後撰文，表示所有內容都經核實來源才報道，「曼聯是曼徹斯特市生活一部分，我們不能忽視所知道正在發生的事情，這符合球迷以至球會利益。我們不喜歡看到曼聯陷入危機，角色就是關心朋友，建議曼聯應更近距離尋找問題根源，而非射殺發放信息的信差」。該報主編Samuel Luckhurst稱被禁出席賽前記招，就如蔑視球迷，「因為我們是代表球迷發問的」。

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