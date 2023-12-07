賴斯助阿仙奴絕殺盧頓 季內第2次補時建功 續連勝居榜首

阿仙奴賽前挾英超和歐聯共五連捷強勢，造訪聯賽僅兩勝的護級球隊盧頓被看高一線，卻經歷驚濤駭浪。阿仙奴憑加比爾馬天尼利及加比爾捷西斯在20分鐘和完半場前建功，卻在25和49分鐘被盧頓的奧舒奧及伊利查艾迪巴約兩度扳平，而後者所入一球更與門將大衛拉耶出迎時間欠佳有莫大關係。

今夏由賓福特「入廠」的拉耶於57分鐘又犯錯，未能封阻敵軍中場巴克里的窄位射門，讓皮球在脇下漏入，使「兵工廠」落後2：3，惟隊友夏維斯於3分鐘後追和3：3。及至補時7分鐘，兵工廠隊長馬田奧迪加特傳高波予中場拍檔迪格蘭賴斯頂入，這名今夏以1.05億鎊（約10.6億港元）由韋斯咸轉會的24歲英格蘭國腳，繼9月初英超主場挫曼聯後，再次在補時階段建功，並助球隊昨仗險勝4：3，繼1984年再作客贏盧頓。

拉耶兩犯錯失球 阿迪達拒責難

賴斯結束各項賽事9仗入球荒後說：「盧頓的表現屬頂級，他們在英超不應被忽視。我能在完場前最後一刻建功和奠定勝局，確是一種榮耀。」主帥阿迪達亦說：「這是不可思議的晚上。我須向盧頓致敬，他們的表現令我們疲於奔命。」他又為拉耶兩番出錯護航，「我們須以團隊方式一起做好防守。這仗失球原因不止一個，所以不用探究誰需負責」，惟有球迷賽後留言指拉耶就是「阿仙奴的奧拿拿（曼聯門將）」，另有建議阿迪達應用回上季表現出色的蘭斯達爾把關。此外，阿迪達因在賴斯建功後忘形慶祝下走入球場，結果換來一面黃牌，並因累積3黃，下周日凌晨作客阿士東維拉需停賽一場。

熱刺迎韋斯咸求脫不勝頹勢

同日另一仗，狼隊藉韓國隊前鋒黃喜燦在42分鐘取得今季第8個英超入球，主場以1：0挫般尼，終止兩連敗。明晨續有兩場英超，分別為愛華頓主場對紐卡素，以及熱刺迎戰韋斯咸。熱刺若勝出這場倫敦打吡便可穩守前5，但傷兵最多達10人，成近4場聯賽不勝主因。