羅比夫領銜ATP香港網賽 相隔21年再上演 黃澤林期待主場獻技

繼早前公布的黃澤林、商竣程和麥當奴外，賽會昨宣布4名世界級好手將加入戰團，包括世界排名第5的俄籍星將羅比夫、第15的俄將卡查洛夫、第16的美籍好手堤亞科、以及2014年美網冠軍的克羅地亞籍球星施歷。香港公開賽是新季ATP巡迴賽首周賽事之一，加上澳洲公開賽將於來年1月14日揭起戰幔，不少頂尖球手將視之為備戰今年首項大滿貫的熱身賽。

黃澤林外卡身分初戰ATP主賽圈

近月在ATP挑戰賽屢創佳績的黃澤林，將以外卡球手身分角逐香港公開賽，也是其生涯首次亮相ATP級別賽事主賽圈。這名19歲港將昨表示：「很期待於主場挑戰一班頂尖好手，我最近打好多ATP挑戰賽，但從未試過打過ATP 250級賽事，既興奮又期待，希望球迷入場為我打氣。」

黃澤林去年底在表演賽性質的香港網球挑戰賽亮相，有機會跟世界級球手較量。當時世界排名仍在1000名以外的他，早前在ATP挑戰賽深圳站及阿德萊德站接連殺入決賽，並於上周的四日巿巿站打入4強，現時排名已飆升到252位。

黃澤林不諱言自己一年來進步良多，已超額完成季前定下殺入世界頭300的目標，又指在杭州亞運第3圈勇救5個賽點後反勝東道主好手吳易昺一戰，為他及後比賽增添不少信心。他又透露將回港打一場表演賽，再返西班牙的拿度網球學校練習，好好備戰月底的香港公開賽。

賽事門票即日可在快達票官網購買，票價由港幣240元到1460元不等。賽事期間，賽會將對外免費開放1、2號球場的所有賽事，以及本月31日起的所有資格賽。

中國香港網球總會主席莫君逸表示，賽事門票銷情理想，首階段放出一半的門票已售罄，待昨日的記者會後再發售餘下一半門票，他又稱在澳網前後及每年9月都是「ATP巡迴賽在亞洲其中一個最佳檔期」。