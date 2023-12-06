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2023年12月6日星期三
奧雲史高斯領軍 1月大球場獻技 偕費高麥馬拿文皮利斯 與港名宿藝人隊踢世界足球傳奇盃
落難雙雄 曼車對決 英媒爆坦夏格失一半球員信任 帥位響警號
曼城眾將包圍球證抗議惹禍 英足總證展開調查勢處分
英超簽破紀錄轉播權新合約 4年總值660億
溜馬淘汰綠軍闖季中賽4強
伊蒂哈德首名闖亞冠16強
電視精選
羅比夫領銜ATP香港網賽 相隔21年再上演 黃澤林期待主場獻技
港乒混合團體世盃小組止步
體壇快訊：鄭雅晴新西蘭報捷
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【明報專訊】（請看附圖）
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