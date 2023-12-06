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體育

曼城眾將包圍球證抗議惹禍 英足總證展開調查勢處分

【明報專訊】英格蘭足總昨日宣布，將會就曼城球員於上輪英超於主場言和熱刺一戰，賽後包圍主球證西蒙賀柏的行徑展開調查，意味包括艾寧夏蘭特在內一眾曾涉相關行為的球員，將面臨罰款甚至停賽判罰。

明晨將作客阿士東維拉的曼城，在上輪聯賽主場與熱刺打和3：3，其中在完場前補時4分鐘出現爭議一幕，當時艾寧夏蘭特在後場被踢跌，主球證西蒙賀柏未即時吹罰，並在目睹夏蘭特迅即站起後示意得益手勢續賽，卻在對方大腳直線傳球予單刀的基亞利殊後判回罰球。這「彈弓手」隨即令一眾曼城球員不滿，包括夏蘭特在內多名球員上前包圍賀柏質疑判決。

事後英格蘭專業裁判組織（PGMOL）認為，西蒙賀柏當時的判斷沒有問題，並獲英足總確認他將可在明晨錫菲聯迎戰利物浦繼續執法。此外，英足總更證實將就「藍月」球員包圍球證，涉違反今季起新設的條例E20.1展開調查，意味相關球員勢面臨罰款甚至停賽。

錫菲聯迎利物浦前易帥 韋達回巢領軍

至於榜尾的錫菲聯明晨主場惡鬥日前壓過曼城升次席的利物浦，賽前會方以成績不佳為由，宣布解僱主帥希京保頓，成今季首名下台的英超領隊，並同時委任基斯韋達回巢領軍。46歲的希京保頓2021年正是接替韋達接掌錫菲聯，上季領軍以英冠亞軍身分升班，惟球隊今屆英超戰畢14輪僅得5分敬陪末席。

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