落難雙雄 曼車對決 英媒爆坦夏格失一半球員信任 帥位響警號

《天空體育》首席記者Kaveh Solhekol收到來自曼聯球員的獨家消息，稱目前約有半數球員已不信任坦夏格，原因包括不滿季前及恆常訓練強度過大，訓練跑動過多亦不明所以。

報道球會內部消息

曼聯禁4媒體出席賽前記者會

此外，曾有些資深球員向坦夏格反映意見，包括指出球隊問題、分享過去在其他大球會效力的經歷，他們認為主帥應該「親民一些」，還有將查頓辛祖逐出一隊的處理方式過於嚴苛，但這名53歲荷蘭籍教頭未就球員意見採取行動，被指剛愎自用。而會方更禁止曾報道相關消息的媒體包括《天空體育》、《ESPN》、《鏡報》及《曼徹斯特晚報》，出席昨日坦夏格的賽前記者會，並指「因相關媒體報道前未有知會之餘，亦沒給本會回應的機會」。

不過，曾效力車路士及曼聯的雷恩中場尼曼查馬迪，近日受訪時則提及，他效力紅魔5季時，幾乎每日都有隊友操練遲到，更點名保羅普巴及查頓辛祖屬遲到「慣犯」，暗示部分球員紀律欠佳。

車路士方面，主帥普捷天奴昨拒絕回應有關坦夏格的傳聞，僅稱「我非常尊重其他球會，並且不希望炒作這些話題」。此外，他透露今夏加盟車路士後因傷未曾在正式賽事亮相的法國國腳前鋒尼干古，近期已復操，但是役不會候命。

普比長唞 傳紐卡素斟迪基亞蘭斯達爾

至於紐卡素門將尼克普比上仗對曼聯肩膊甩骹，證實要養傷4至5個月後，據報紐卡素有意下月冬季轉會窗重開時，簽入現自由身的前曼聯門將迪基亞。至於在阿仙奴失去正選的蘭斯達爾盛傳亦是考慮人選，但主帥阿迪達昨明言希望對方留效。

另外，韋斯咸後衛葛特蘇馬日前代表球隊出戰水晶宮的前夕，其位於倫敦的寓所遭爆竊，會方昨宣布懸紅2.5萬鎊（約25萬港元）捉拿賊人，並希望藉此增強公眾的正義感及危機意識。