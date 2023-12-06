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體育

奧雲史高斯領軍 1月大球場獻技 偕費高麥馬拿文皮利斯 與港名宿藝人隊踢世界足球傳奇盃

【明報專訊】一眾球星名宿將於下月底訪港獻技！「世界足球傳奇盃2024」落實明年1月20日在香港大球場舉行，將由英格蘭隊名宿奧雲及史高斯帶領費高、麥馬拿文及皮利斯等13名國際知名球星，聯同香港名宿及藝人混合組隊較量，詳情將於明午舉行記者會公布。

下月20日亮相 分3節各踢30分鐘

經過3年新冠疫情，外隊訪港陸續復常。主辦機構「美亞綜藝」昨宣布舉行「世界足球傳奇盃2024」，邀得兩大英格蘭隊名宿奧雲及史高斯領軍，組成「奧雲大師隊」對「史高斯傳奇隊」，將於下月20日在香港大球場比賽，分3節各踢30分鐘。

兩支球隊由13名國際知名球星、10名香港名宿及5名藝人組成，國際球星包括前世界足球先生及金球獎得主、上月中才訪港的葡萄牙前國腳費高，阿仙奴名宿皮利斯及基拔圖施華，以及利物浦名宿麥馬拿文、史米沙及貝加。香港名宿則有梁能仁、劉榮業、梁帥榮、李健和、賴羅球、顧錦輝和山度士，藝人有黃日華、林敏驄、關禮傑及徐榮等。

上次外國名宿訪港比賽，為2019年6月在大球場舉行的利物浦名宿對多蒙特名宿隊，今次預定參賽的麥馬拿文、史米沙及貝加亦曾出席該場慈善賽；而麥馬拿文聯同史高斯及皮利斯，亦早於2015年10月在小西灣運動場舉行的「英超足球大師邀請賽」獻技；奧雲則曾於2015及18年等多次訪港出席商業活動。

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