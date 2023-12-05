體壇快訊：港乒混團世盃出師不利

啟德月中辦嘉年華

由九龍城民政事務處及飛越啟德攜手主辦、啟德體育園協辦的「啟德聖誕Get Set Go」運動嘉年華，將於本月16至17日於啟德車站廣場舉行，屆時將有六大互動區，予市民認識不同文化及體育項目。而港足名宿山度士亦將現身指導參與者學習足球基本功及體驗職業球員訓練模式；NBL職籃球隊香港金牛亦會在場內舉行活動，包括體驗職業籃球員選拔及體能測試等。

黃金海岸棄辦英運會

澳洲黃金海岸昨落實放棄申辦2026年英聯邦運動會。市長Tom Tate表示市政府已為申辦工作盡力，惟指出申辦願景「似乎未能與昆士蘭省及澳洲聯邦政府一致」。澳洲維多利亞省原於去年4月投得主辦權，但今年7月因不願承擔巨額開支棄辦，令主辦權懸空至今。

奧原希望印度封后

日本隊世界前一姐奧原希望，昨在印度羽毛球國際賽決賽面對丹麥籍球手卡雅絲菲特，直落以21：19、21：16勝出，繼2021年全英公開賽後，相隔987日再奪世界羽聯（BWF）巡迴賽錦標。男單方面，中華台北隊的戚又仁以局數2：1反勝日本隊的西本拳太，巡迴賽首封王。