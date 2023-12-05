男拔萃重奪D1足球錦標 3球挫香港國際 劍指學界精英賽

男拔萃今屆展現強者本色，賽前6戰怒轟42球，包括分組賽以15：0狂數九龍華仁書院，以及4強5：2大勝聖若瑟書院報卻去年敗仇。他們此戰分別有標準流浪中場趙正宇、晉峰鋒將黃韜霖，以及理文後衛詹皓臻共3名港超小將坐鎮。至於效力港會的亞運港腳周子謙，本季學界賽事雖未披甲，但此戰仍身處現場為男拔萃擔任直播評述。

儘管早段一度受壓，男拔萃18分鐘仍由黃韜霖撞射破網先開紀錄；換邊後更得勢不饒人，55分鐘憑趙正宇禁區頂勁射中柱彈入拉開優勢，加上陳丞臻末段射入半單刀錦上添花，鎖定3：0勝局，繼2019／20學年再於決賽挫香港國際奪冠。

去季兩度極刑戰飲恨失冠添爭勝心

男拔萃去季D1男甲及精英賽均互射12碼不敵聖若瑟屈居亞軍，效力流浪U18的陳丞臻賽後說，球隊經歷上屆失冠後爭勝心提升，是這次奪冠關鍵，「態度比去季不同，練波態度積極不少；這冠軍的意義是為師兄取回去季所失落的」。而他又明言，明年2月的精英賽續以封王為目標。

中堅詹皓臻本季除了獲理文提拔至一隊，今夏更曾赴西甲球會馬德里體育會青年軍受訓兩周。他表示這些鍛鍊讓他心態成長，從而協助球隊爭勝，「以前很怕傳錯、扭失波，現在沒那麼怕犯錯，勇於嘗試不同的東西」。

馮凱文滿意麾下踢出戰術部署

男拔萃主教練馮凱文則透露，去年失落冠軍後曾與球員檢討，明白作為強隊也不能鬆懈，故季前針對戰術細節加強訓練，用球能力提升不少，「近兩仗由門將開始組織，其實練了很久，中間過程都痛苦，到比賽起碼做到要求」。他另稱精英賽陣容需視乎趙正宇在內的3、4名中六生的參賽意願，而周子謙屆時會否歸隊，要視乎其課業及球會狀况決定。