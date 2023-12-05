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2023年12月5日星期二
曼城言和熱刺跌至第3 球證彈弓手致失絕殺良機 夏蘭特冒犯帖文或被究
利物浦轟4球世界波反勝富咸升次席 高普：畢生難忘
逼和多蒙特 利華古遜14連勝斷纜
菲歷斯倒戈馬體會建功 巴塞升季席
國米大炒拿玻里返意甲榜首 巴列拿傳射居功
火箭八度封王破紀錄 全英賽技壓小丁登頂 歷來最年長冠軍
足壇快遞：印尼星洲擬合辦世青盃
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男拔萃重奪D1足球錦標 3球挫香港國際 劍指學界精英賽
歐冲結束旅日生涯 歡迎港球會接洽
體壇快訊：港乒混團世盃出師不利
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【明報專訊】（請看附圖）
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