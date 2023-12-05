火箭八度封王破紀錄 全英賽技壓小丁登頂 歷來最年長冠軍

今日將迎來48歲生日的英籍「世一」奧蘇利雲，於主場出戰全英賽一路闖關，昨殺入決賽面對36歲的3屆盟主丁俊暉，首3局打出「70+」領先。「小丁」及後力追，中段一度追平局數4：4，其中第7局更打出一棒114，令賽事掀起高潮。不過，「火箭」在踏入次節時發力，包括在關鍵的第15及17局兩度打出一棒過百，最終以10：7力克丁俊暉，自2018年後再奪全英賽錦標，亦是個人歷來第8冠。而丁俊暉雖連續兩屆飲恨奪亞，但今屆佳績仍令他最新世界排名升至第12位。

30年前以17歲之齡首封王

值得一提的是，30年前奧蘇利雲曾以17歲之齡於1993年首於全英賽封王，成為最年輕冠軍得主，如今則成為賽事最年長冠軍的他感言道：「這是桌上血與汗交織所得的成果，這麼多年來我一直要求自己進步，破舊立新打出更好水準。過往我曾有不想奪冠的感覺，但現在我只會想打好每一場，直到我要坐輪椅為止。」

另外，香港桌球名將傅家俊亦於社交網恭賀奧蘇利雲，並表示：「已沒有形容詞可表達他（奧蘇利雲）是如何厲害，他已超越偉大、名宿及球王這些名詞！」