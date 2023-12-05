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體育

曼城言和熱刺跌至第3 球證彈弓手致失絕殺良機 夏蘭特冒犯帖文或被究

【明報專訊】曼城昨在主場與熱刺打和3：3，惟球證補時階段出現「彈弓手」判決，令主隊錯過單刀黃金入球機會，客軍則避過英超四連敗。盛怒的「藍月」前鋒艾寧夏蘭特當刻質問裁判，賽後又在社交網留言具冒犯性的「Wtf」字句，恐遭秋後算帳。主帥哥迪奧拿稱無法理解球證是次舉措，但拒絕像上月的阿仙奴領隊阿迪達般就判決炮轟球證。

熱刺陣容雖天殘地缺，卻憑孫興慜開賽6分鐘藉一次反擊打開紀錄，但這名韓國隊前鋒3分鐘後便「擺烏龍」助曼城扳平。31分鐘，曼城翼鋒菲爾科頓射入反超前。69分鐘，孫興慜助攻盧施素追和。81分鐘，夏蘭特為曼城翼鋒基亞利殊鋪橋搭路得手再領前，卻被熱刺翼鋒古路施夫斯基在90分鐘頂成3：3。

補時4分鐘出現爭議一幕，當時夏蘭特在後場被踢跌，球證西蒙賀柏未有即時吹罰，並在目睹夏蘭特迅即站起後示意得益手勢繼續比賽，卻在對方大腳直線傳球予單刀的基亞利殊後判回罰球。這「彈弓手」隨即令賀柏被包括夏蘭特在內等怒氣冲冲的曼城球員上前質問，但終不得要領。據報夏蘭特賽後曾與盧施素爭執，之後憤怒地逕自返回更衣室。這名挪威國腳其後更在社交網X寫上具冒犯性的「Wtf」，其曼城名宿父親亦留言「糟糕」來回應球證事件。據報夏蘭特或因對是次事件的反應而被英格蘭足總起訴。

哥迪奧拿對球證決定感驚訝

曼城主帥哥迪奧拿也對賀柏的舉旗不定「一頭霧水」，「令我驚訝是當夏蘭特跌倒後，球證並沒吹罰，當夏蘭特傳球後，球證卻吹停比賽。我實在不明白，而夏蘭特的反應與其他場內10名曼城隊友一樣。」哥帥又表示不會像阿仙奴領隊阿迪達，於上月被紐卡素打破今季英超不敗身後，以「恥辱」和「尷尬」的言詞來痛斥球證的執法水平。

曼城近3場英超先後打和車路士、利物浦和熱刺，共失6分下現以14戰得30分跌落第3，分別落後榜首阿仙奴及次席利物浦1及3分。曼城將於周四凌晨作客得29分的「四哥」阿士東維拉，而以27分排第5的熱刺則在周五凌晨主場與韋斯咸踢倫敦打吡戰。

（英超消息）

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