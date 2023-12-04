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體育

體壇快訊：紀嘉文西班牙完成生涯最後全馬

【明報專訊】華倫西亞馬拉松昨假西班牙上演，港將紀嘉文早前曾表示，這是其生涯最後全馬，這名39歲男將，最終以2小時20分25秒衝線，港績保持者黃尹雋則以2小時36分23秒完賽。另一方邪面，同日舉行的銀河娛樂澳門國際馬拉松，則由來自埃塞俄比亞的狄比尼和安比分奪男、女子馬拉松組別的總冠軍。

港男重團青年世盃摘季

一連兩日的香港男子重劍青年世界盃昨假宣道國際學校煞科，港隊代表徐家煥及林楷喆上周六在個人賽8強止步，與獎牌擦肩。兩人昨伙袁諾文和鄧卓賢出戰團體賽，他們雖於4強不敵日本隊，但銅牌戰以45：18大勝澳門隊，拿下銅牌。

港將天空越野賽披銀掛銅

Lantau 50亞洲天空越野賽上周六在大嶼山上演，港將張敏怡在女子51公里Ultra Skymarathon項目以7小時14分33秒衝線，僅負枝元香菜子得銀牌。男子組方面，陳家強以6小時14分14秒完賽，快日籍跑手丸山將馬兩秒摘銅。

小丁火箭會師全英賽決賽

全英桌球錦標賽昨晨上演4強，上屆亞軍的中國隊名將丁俊暉憑1桿「破百」和3次打出「60+」，以局數6：4擊退英籍世界二哥特林普，生涯第5次殺入決賽，將惡鬥世界一哥「火箭」奧蘇利雲，決賽將採用19局10勝制，分兩階段進行。

當錫交三雙獨行俠照負雷霆

達拉斯獨行俠星將盧卡當錫日前迎接女兒出生，昨於主場對奧克拉荷馬城雷霆的NBA常規賽復出，更交出「三雙」的36分、15個籃板及18次助攻，惟難阻球隊以120：126吞敗。至於底特律活塞在主場以101：110不敵克里夫蘭騎士，慘吞17連敗並寫下隊史最差紀錄。

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