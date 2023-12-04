港壁公開賽戲曲中心煞科 保高爾夏瑪妮稱王封后

蘇曼達前晚於4強以直落3局擊退埃及籍世界一姐舒雅賓妮，繼2016年再於香港殺入決賽。她昨面對衛冕的另一埃及籍星將夏瑪妮，雙方開賽勢均力敵，但蘇曼達落後5：6時，一次上前救球疑傷及右腳踝，隨即倒地慘叫，需由教練團抬離球場，結果含淚退出賽事，及後更要坐輪椅離開。

蘇曼達含淚傷退疑重創

夏瑪妮難過 「非想要獲勝方式」

世界排名第5的蘇曼達，在2017年的PSA世巡賽哥倫比亞站曾傷及左腳亞基里斯腱，據現場的職業壁球協會（PSA）職員表示，蘇曼達今次料為右腳亞基里斯腱斷裂，而且傷勢「看起來非常嚴重」。消息指這名30歲美籍好手今晨離港後，隨即會飛返紐約求醫。

夏瑪妮賽後表示，眼見蘇曼達倒在地上哭泣令人心碎，「我在這星期有不錯的表現，但我確實非常難過，這並非我想要的獲勝方式」。馬來西亞籍前世界一姐妮歌曾在香港10次稱后，被問到會否期望挑戰這項紀錄時，夏瑪妮表示：「每年我來香港，都會以贏得比賽為目標。如果有一天我能接近妮歌的紀錄，那絕對是一個額外獎勵，這裏氣氛很好，很多球迷為我們打氣」。提到壁球在2028年成為洛杉磯奧運項目，夏瑪妮坦承為此興奮，這名23歲埃及籍星將稱：「屆時我將是27歲，希望能在最佳狀態，出戰奧運。」

男子組方面，首在港打入決賽的5號種子新西蘭籍好手保高爾，面對埃及籍世界一哥費華域首局「刁時」先輸10：12，但隨後連追兩局11：3、11：8。費華域第4局贏11：8扳平局數，兩人在決勝局拉鋸，保高爾終以11：9險勝，激戰1小時22分下贏3：2封王。

保高爾賽後表示，對上世界第一的費華域是場硬仗，但稱自己在決勝局的致勝關鍵，是一直積極進攻，「我想保持侵略性，不能被動防守，我很滿意自己的表現，而且觀眾不斷為我倆歡呼，氣氛極佳」。