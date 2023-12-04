足壇快遞：小野伸二告別戰輸波

水原三星首度降班

已提前衛冕韓職聯賽的蔚山現代，昨於冠軍附加輪最後一戰，於主場以1：0小勝全北汽車，以76分收官。反觀4屆韓職盟主的另一傳統勁旅水原三星，則篤定以包尾成績降班，將是隊史首次降至次級聯賽。

機員洛杉磯美職爭霸

美職昨上演分岸決賽，其中哥倫布機員在東岸決賽半場落後FC辛辛那提兩球下，換邊後連入兩球逼和，並於加時階段再入一球，終以3：2反勝殺入總決賽，爭取自2020年後再封王。FC洛杉磯昨則在西岸決賽以2：0輕取侯斯頓戴拿模，將鬥哥倫布機員力爭衛冕。

米蘭留守意甲季席

AC米蘭昨晨於意甲迎戰費辛隆尼，雖有射手基奧特停賽，但是役頂替他掛帥的盧卡祖域傳射居功，加上基斯甸普列錫及湯姆利各建一功，終以3：1取勝，賽後14戰得29分續守季席。

尼斯法甲不敗身被破

開季13戰不敗的尼斯，昨晨於法甲作客0：1不敵南特終首嘗敗績，亦令今季歐洲五大聯賽僅餘德甲仍有不敗之師，賽後尼斯以14戰得29分續居次。而榜首的巴黎聖日耳門（PSG）昨雖10分鐘已有門將基安盧基當拿隆馬被逐，惟作客仍憑基利安麥巴比及域天拿各入一球，以2：0挫勒哈弗爾。