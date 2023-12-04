北區港超主場首擊負傑志

北區昨仗12分鐘被敵軍的費蘭度以割草式罰球開紀錄；該名港足翼鋒4分鐘後助攻予前鋒迪美路夫頭槌頂入，令這名烏茲別克國腳第2次為「藍鳥」上陣便開齋。北區其後有巴西籍外援肯迪主射12碼宴客，44分鐘更有門將林駿杰解圍失誤，皮球省中對手中場米基爾彈入空門，半場落後3球。

傑志換邊後中段有隊長黃洋疑傷及左膝，需擔架抬離場並退下火線。北區於最後10分鐘反撲，83分鐘先有隊長林樂勤快射破蛋，3分鐘後再由後備入替的前鋒馬圖斯在角球混戰中撞入，終僅以2：3惜敗。傑志賽後7戰16分續居次席，落後榜首理文3分。

林樂勤望以表現吸引安達臣

北區被打破聯賽不敗身後，以2勝1和1負暫居第7。主帥梁志榮表示，球隊早段不夠集中致落後，惟下半場變陣後踢回士氣，對主場球迷有交代，「始終質素所限，對手有資源，有國腳級外援；惟尾段連追兩球，證明球員們從沒放棄」。連續兩場建功的亞運港腳林樂勤，盼港足主帥安達臣看見其好表現，「大港腳初選名單依然沒份，希望他能留意一下我」。

北區足球會主席朱浩賢賽前與香港足總主席霍啟山等人主持開球禮，提到希望以精彩賽事吸引區內居民，以至大灣區民眾來港觀戰。