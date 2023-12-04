衛冕意軍歐國盃抽下籤 B組遇西克 史巴列堤毋懼挑戰 三獅上籤修帥拒輕敵

意大利隊在今屆歐國外表現不穩，最終僅於C組驚險力壓烏克蘭隊以次名出線，避免如過去兩屆世界盃外圍賽般轉戰附加賽後出局厄運。不過，意軍因外圍賽成績較差，在抽籤只能位列第4檔次，結果被編入B組，與3屆盟主西班牙隊、上屆世界盃季軍克羅地亞隊及在外圍賽力壓捷克及波蘭隊首名出線的阿爾巴尼亞隊相遇。

史巴列堤表示：「我們確實可在外圍賽做得更好，避免這情况出現。即使我們是第4檔次身分，但必須記住我們是意大利隊，無論形勢如何，目標都是冠軍。」

上屆亞軍英格蘭隊則抽得好籤，在C組對手分別是丹麥、斯洛文尼亞及塞爾維亞隊，「三獅」主帥修夫基則強調不容輕敵，並重提2016年世盃外0：0言和斯洛文尼亞，透露自己一直記住這場領英處子戰帶來的警剔，「面對任何對手，心態必須一致」。

法國荷蘭繼外圍賽後再同組

其餘形勢方面，東道主德國隊位處A組，並將在揭幕戰面對蘇格蘭隊。在外圍賽同組的法國及荷蘭隊則狹路相逢，在決賽周D組再次相遇。而比利時及葡萄牙隊則分別身處E及F組。

今屆尚餘3席須在明年3月底舉行的附加賽決出，並將被編入D、E、F組（見圖）。

（歐國盃）