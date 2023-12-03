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體育

體壇快訊：鄧謝配港錦標賽奪冠

【明報專訊】全港羽毛球錦標賽昨上演高級組決賽，其中兩屆盟主的鄧俊文／謝影雪與衛冕的李晉熙／吳芷柔在混雙決戰，最終「鄧謝配」直落贏兩局21：15、28：26奪冠。其後鄧俊文在男雙伙拍李晉熙在決賽以直落兩局擊敗羅卓謙／楊盛才封王。至於陳延澤在男單惡鬥港隊一哥李卓耀，結果亦以直落兩局取勝奪得三連冠。而女單及女雙冠軍則分別由馬子雪及吳詠瑢／呂樂樂奪得。

港女足東亞外圍賽奏捷

香港女足昨早在女子東亞盃外圍賽A組次仗，憑梁匡蕎及張煒琪各梅開二度，以6：1大勝北馬里亞納群島隊。由於同組的朝鮮隊以19：0大炒蒙古隊後兩戰全勝，令首仗不敵對方的港女足，已無緣爭首名出線以晉身決賽周，最後一仗於明午鬥蒙古隊爭次名轉戰名次賽。

利華勢挫蜂兵保德甲榜首

在名宿沙比阿朗素領軍下所向披靡的利華古遜，明晨將在德甲主場惡鬥近况不俗的多蒙特，「藥廠」今季除了曾作客言和拜仁慕尼黑外，其餘各賽事18場全勝，包括在歐霸H組以全勝姿態提前首名出線，是役若挫「蜜蜂兵團」將可無視昨晚拜仁賽果續保榜首。

祖雲絕殺蒙沙暫登頂

祖雲達斯昨晨在意甲作客蒙沙，於11分鐘有杜辛華荷域射失12碼，但1分鐘後隨即靠拉比奧特接應角球傳中頭槌頂入領先。戰至完場前補時兩分鐘主隊一度扳平，但祖雲兩分鐘後憑後衛費達歷高加迪建奇功，終以2：1險勝，賽後14戰得33分，藉國際米蘭明晨才作客拿玻里，以1分壓過踢少一場的對方暫升榜首。

綠茵隔16年重返日職

東京綠茵昨在日職升班附加賽，補時6分鐘憑染野唯月博得12碼兼親自操刀中鵠，在國立競技場以1：1逼和清水心跳。由於賽制不設加時及互射12碼，打和將由聯賽排名較高一隊晉級，故日乙第3的綠茵力壓第4的心跳，相隔16年重返日職。

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