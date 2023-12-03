何詩蓓美國公開賽奪兩金 100蛙破塵封7年港績 達巴黎奧運A標

何詩蓓於今年10月底完成游泳世界盃3站，共奪6金2銀1銅佳績，小休一個月後近日於美國公開賽再度出擊，她在次日賽事一日雙賽，其中於400米自由泳後上摘銅。

200自封后 首名港泳將美國泳賽奪金

這名26歲港隊星將在第3日賽事再度登場，何詩蓓在主項200米自由泳A組決賽盡展強勢，在半程已取得逾1秒優勢，最終游出1分54.20秒首名觸池，以2.09秒優勢力壓美國隊名將莉迪姬封后，成為首名贏得美國泳賽金牌的香港泳將。

何詩蓓短休不足半小時，即轉戰100米蛙泳A組決賽，並以1分06.05秒再度奪金，以1.64秒優勢刷新江忞懿在2016年寫下的港績（1分07.69秒），同時達巴黎奧運A標。

何詩蓓在賽後表示，自己剛完成高原訓練，抱着寓賽於操的心態參加今次的美國公開賽，並對取得如此佳績感到驚喜，「這（200自決賽成績）對我是個不錯的時間，希望這代表我快能游出個人最佳。我喜歡比賽，因為我覺得這是最好的訓練，你能透過實戰知道自己有甚麼需要改善，並就此繼續努力，希望能在巴黎交出最好表現」。

3日進帳2金1銅

未計今晨的100米自由泳，何詩蓓在美國公開賽3日過後已累積取得2金1銅佳績。