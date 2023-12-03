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體育

直落3局淘汰世一舒雅賓妮 蘇曼達今爭港壁賽后冠

【明報專訊】香港壁球公開賽戰至白熱化階段，昨晚首度移師西九文化區戲曲中心文化廣場的玻璃場上演4強。美籍3號種子蘇曼達激戰近1小時下，以直落3局淘汰埃及籍世界一姐舒雅賓妮，繼2016年再於香港打入決賽，今與衛冕的夏瑪妮爭冠。

蘇曼達在女子組4強鬥舒雅賓妮，為今年英國公開賽4強翻版，當時舒雅賓妮反勝3：2。不過，蘇曼達昨甫開賽即搶攻，終連贏3局11：8、11：4、11：3，繼2016年後再闖香港公開賽決賽。這名世界排名第5的美籍好手直言期望挑戰由埃及籍球員壟斷的前三之列，「很多人對舒雅賓妮都會留在後場猜她怎打，但我的策略是一開始就採取主動，不斷進攻」。

蘇曼達晉級後將於今晚6時決賽與衛冕的埃及星將夏瑪妮爭冠，後者4強3：0輕取比利時隊的姬莉絲。提到壁球在2028年洛杉磯奧運「入奧」，蘇曼達認為意義重大，並會爭取在家鄉出戰奧運，「我原本只想多打2、3年，但壁球成為奧運項目後，我就有一個『5年退役計劃』。希望奧運會令更多人關注壁球，有更多資源推動發展」。

男子組方面，埃及籍世界一哥費華域以直落3局挫同胞化亞素，繼2017及18年後，生涯第3次打入香港公開賽決賽，與保高爾爭冠。後者在4強以3：1力克四屆冠軍蘇奧巴治。

球手讚西九辦賽氣氛佳

今屆4強起移師戲曲中心文化廣場上演，一班球手大讚球場及氣氛一流。蘇曼達表示：「氣氛愈好，我的表現就愈好，慶幸有機會在這球場多打一天，我的目標不止是入決賽，而是冠軍。」賽事門票全數售罄，多名觀眾認為氣氛不錯，惟小球迷Adian則認為文化廣場位置較壁球中心不便。

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