殘陣熱刺求變征曼城 英超三連敗遇傷兵潮 普帥欲冬窗增兵

曼城vs.熱刺 now611/621台 明晨00：30直播

開季氣勢如虹的熱刺，前10輪聯賽保持不敗兼高踞榜首，惟在主場不敵車路士一戰成為轉捩點，不但有後衛基斯甸羅美路領紅要停賽至今仗，且接連有球員受傷，令球隊現時傷兵名單多達9人，包括上輪不敵阿士東維拉傷出的中場賓坦古亞，普斯迪高路賽前證實，該名烏拉圭國腳因足踝傷患須休養至少兩個月，「我們都知道他此前克服了漫長康復期，如今再傷絕非大家希望看到的，但我希望他能好好休養，確保在健康的情况下再披甲」。對於下月元旦重開的轉會窗，普帥不諱言有需要增兵解燃眉之急，「我們或許已沒選擇，目前情况下確實有需要引援，但傷兵盡快康復仍是首要」。

孫興慜孤掌難鳴近3輪無入球

在人腳不整下，熱刺隊長孫興慜於前線欠支援，近3輪敗仗顆粒無收，普帥透露將在踢法上尋求改變，他表示：「當你看看一眾前列隊伍，便知道各隊都有完整計劃以應對不同對手，己隊若要成為爭標分子，只抱怨有傷兵是不行的，我們需要在有限的人腳中找出最佳踢法。」

曼城主帥哥迪奧拿賽前則向普帥「笠高帽」道：「我認為普斯迪高路有把足球變得更美好的能力，過往在日本及蘇格蘭球壇取得的成就已證明了這點。即使他們（熱刺）近期成績不好，但我相信他正在幫助球隊走上正軌。」

車仔迎白禮頓 卡些度勢倒戈

另外，暫列第10的車路士今晚迎戰第8的白禮頓，「藍戰士」開季表現不穩，早前雖接連擊退熱刺及言和曼城，但上輪卻慘負紐卡素，主帥普捷天奴承認球隊仍處於磨合期，又點名是役有望首迎倒戈的車路士中場摩西斯卡些度，認為該名厄瓜多爾國腳需要在場上更冷靜，並相信對方定可證明自己的身價。事實上，22歲的卡些度今夏以1.15億鎊（約11.4億港元）來投後，攻守表現平平，各賽事上陣14場亦未有入球或助攻。