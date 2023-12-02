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體育

擺脫亞運主場失利 陳雨菲強勢迎年終賽

【明報專訊】10月在家鄉杭州飲恨亞運後，中國首席羽毛球女單好手陳雨菲並沒一蹶不振，接連在4項賽事取得3冠1亞，卻明白主因是不少對手受傷病折磨，甚至無緣本月稍後又在杭州上演的世界羽聯（BWF）世界巡迴賽年終賽，她對此分外感觸，坦言與一眾好手感同身受。

陳雨菲在亞運決賽受挫負傷上陣的韓籍好手安洗瑩，未能在江東父老前揚威，其後卻連奪丹麥和法國公開賽冠軍，又分別在中國及日本大師賽封后和奪亞，以驕人成績證明實力。然而，「世一」安洗瑩、「三姐」日籍的山口茜和中華台北隊一姐戴資穎等，下半年都傷患纏身，甚至中國隊友韓悅和何冰嬌，上月亦分別觸傷小腿及足踝被迫退賽，而亞運期間右腳腓骨長肌腱重創的山口茜，最終亦與何冰嬌缺席年終賽。

感觸強敵傷患纏身 稱健康比勝負重要

陳雨菲說：「其實打到年終，一年那麼多比賽打下來，大家到最後都有一些傷病……不想看到球場上所有對面的人受傷，因為自己感同身受，所以我覺得非常難過和可惜。最好兩人健健康康的比完賽，誰輸誰贏其實都沒關係。」她放眼繼2019年後再度稱霸年終賽，但除了宿敵安洗瑩、戴資穎和西班牙籍的馬蓮，在日本大師賽決賽輕取陳雨菲的24歲印尼籍好手瑪莉斯卡東宗，已被看好能取代勢於明年巴黎奧運後退役的戴資穎，躋身羽壇「Big 4」。

（體壇人誌）

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