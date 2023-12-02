天才少女寫羽壇新秩序 安洗瑩大豐收劍指巴黎奧運

安洗瑩出身於運動世家，父親是前業餘拳擊手，曾出席1994年廣島亞運，母親則為前體操運動員，故有運動基因「打底」。年僅13歲已參加國際青年賽、15歲進入韓國隊訓練的她，是韓國史上首名以選拔方式身為國家隊成員的中學生。2018年展開成人組國際賽女單比賽後，安洗瑩翌年即獲世界羽聯評選的年度最佳新人獎，很快在國際舞台嶄露頭角。

不過，2018年雅加達亞運首圈第一次遇上比她年長4年的陳雨菲後，連續7次在不同賽事與對方交手均告落敗，當中還包括東京奧運女單8強，亦令陳雨菲成為其職業生涯最大剋星，安洗瑩更曾形容對方「就像是一道翻不過的高牆」。

不過，在去年7月她不但在馬來西亞大師賽首度擊敗陳雨菲，及後亦接連力克世界前列名將，令日本隊的山口茜及中華台北隊的戴資穎一一俯首稱臣，更與三人獲封為羽壇當今「四大天后」。

踏入2023年，安洗瑩在各項大賽更是所向無敵，奪得包括全英賽、世界賽及亞運在內共10個單打錦標，其中在杭州亞運負傷下仍在決賽擊敗主場的陳雨菲，更獲對方大方稱讚「已是一名偉大的羽毛球手」。

安洗瑩的成功或緣於謙卑的性格，但她背後團隊同樣關鍵，其中韓國隊名宿成池鉉，正是令她成功突破的關鍵。去年才退役的成池鉉，當時接替及後曾任香港男隊主教練的黃達明，接任韓國女隊主教練，首要任務正是協助安洗瑩改善弱點。結果透過對方的特訓，安洗瑩的場上反應及速度明顯加強，加上極佳的體能及不斷進步的全面打法，最終成就今日的「世一」。

謙稱「仍在習慣世界冠軍」

《韓聯社》早前以「改變江山不用10年，5年就夠」來形容安洗瑩如今已是羽壇新統治者，並指「她距大滿貫目標只差一步，那就是巴黎奧運金牌」。謙虛的安洗瑩卻不以為然，笑言「仍在習慣世界冠軍這件事」，又承認仍有很多事情要學習。

不過，傷患總是運動員的敵人，安洗瑩也不會例外，在10月初的亞運女單決賽時右膝受傷的她，雖然最終負傷拿下金牌，但及後因此休戰至上月中的日本大師賽才復出，雖仍能躋身4強，卻接着在中國大師賽16強出局，賽後更透露傷處仍有點痛，暗示仍未完全康復，勢成她角逐本月13日展開的世界羽聯世界巡迴賽年終賽的最大障礙。

（體壇人誌）