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體育

體壇快訊：流浪理文爭入足總盃4強

【明報專訊】香港足總盃8強今開戰，上屆亞軍標準流浪下午3時在旺角大球場硬撼理文。兩隊於10月曾在港超交手，雙方對攻下理文勝4：2。另外，傑志昨宣布中堅丹卓斯基離隊，這名31歲北馬其頓前國腳今季加盟後僅上陣2場聯賽，連同早前轉投意丁球隊的奧拿斯，意味「藍鳥」今夏兩名新外援已悉數離隊。

歐國盃抽籤明晨舉行

明年在德國上演的歐洲國家盃決賽周，將於香港時間周日凌晨1時在漢堡舉行分組賽抽籤，24隊已分為4個檔次，第1檔次球隊是篤定被編在A組的德國、葡萄牙、法國、西班牙、比利時和英格蘭隊，他們有機會與不同檔次的丹麥、荷蘭和衛冕之師意大利隊被編入「死亡之組」。決賽周將於明年6月14日開戰，7月14日舉行決賽。

明年港七欖賽昨起售票

中國香港欖球總會昨宣布，明年4月5至7日假香港大球場舉行的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」，門票即日起於欖總官方票務平台（www.tickets.hksevens.com）公開發售。今屆為在香港大球場舉辦30周年，以及料是最後一屆在大球場舉行，預計之後在明年底前落成的啟德體育園舉行。

格羅素遭里昂革職

意大利名宿格羅素執教里昂7仗僅1勝後，前晚被該法甲包尾球隊革職，結束兩個半月領軍生涯。里昂已擢升青年軍教練錫治暫代督師，首仗是今晚聯賽作客朗斯。而尼斯明晨若作客勝南特，便可反壓巴黎聖日耳門升榜首。另外，西甲榜首皇家馬德里及同分次席球隊基羅納齊在主場作賽，對手分別為CF格蘭納達和華倫西亞。

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