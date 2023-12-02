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體育

英超三雄歐霸奏捷 利物浦率先晉16強

【明報專訊】歐霸昨完成第5輪分組賽，報捷的E組利物浦及H組利華古遜，連同和波的D組阿特蘭大，篤定率先提早一輪首名直接出線16強。「紅軍」主場以4：0大勝寧斯，領隊高普賽後為避過需踢淘汰圈附加賽而高興，另外兩隊英超同樣小勝的A組韋斯咸及B組白禮頓，至少已獲淘汰圈附加賽資格。

加普梅開二度 領紅軍大勝寧斯

白禮頓韋斯咸穩奪附加賽資格

利物浦藉路易斯迪亞斯及穆罕默德沙拿在12和51分鐘建功，鋒將加普於15分鐘和末段梅開二度，令寧斯以0：4大敗。「紅軍」賽後得12分，領前主場打和聖基萊斯聯的次席球隊圖魯茲4分，確定首名晉級16強，也不用因排名第2而須跟歐聯分組賽第3名球隊在明年2月踢淘汰圈附加賽。高普說：「己隊目前的位置非常重要，因為前面還有極之忙碌的賽程。」

白禮頓則憑祖奧柏度在55分鐘射入12碼，作客以1：0險勝於65分鐘少踢1人的AEK雅典，賽後以10分排次席，落後榜首馬賽1分；馬賽藉奧巴美揚「戴帽」，當中包括一記倒掛妙射，助球隊主場以4：3力挫10人作賽的阿積士。奧巴美揚和祖奧柏度暫同以5球領前射手榜。馬賽將在B組煞科戰作客白禮頓爭首名出線權。A組韋斯咸作客以1球絕殺FK TSC後以12分領前，將在最後一輪與同分的次席弗賴堡爭出線。

利華古遜成唯一全勝之師

此外，H組利華古遜作客以2：0輕取赫根，成為唯一5戰全勝球隊；D組阿特蘭大主場與次席士砵亭各一言和後得11分，領前對方3分及藉對賽較佳闖進16強。

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