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體育

漢華女隊復仇挫英華 港九區D1籃球合併前最後一屆決賽

【明報專訊】港島區D1學界籃球賽昨假修頓室內場演決賽，亦是明年與九龍區合併前最後一屆，漢華中學雙線出擊，女子隊先以35：21大勝英華女學校，報卻上兩屆落敗之仇；惟男子隊則在全場受壓下，以37：53不敵衛冕的聖若瑟書院。

聖若瑟書院在男子組決賽與漢華中學鬥得緊湊，聖若瑟有許浩翔和張嘉謙先後射入3分球，加上多次強攻禁區得手，半場共得17分，相反漢華在主力楊俊偉在暑假意外骨折，球隊只剩7人應戰，隊長蘇宗禧外投內切咬緊分數，半場稍落後24：26。

聖若瑟下半場憑反擊戰接連取分，決勝節有方贊凱、杜晰哲和麥啟弢聯手打出一波9：2攻勢，雖然漢華成功「止血」，但聖若瑟的黃朗君再射入3分球，打斷漢華反撲勢頭，最終在許浩翔和張嘉謙貢獻15分及10分下以53：37擊退漢華成功衛冕。聖若瑟隊長張嘉謙賽後表示，今次是自己最後一年出戰學界賽，能夠在港九區合併前為聖若瑟拿下冠軍意義重大，「要贏冠軍並非易事，要靠全隊齊心合力。我加入球隊時，師兄是在修頓輸給漢華，今次算為他們復仇」，他期盼做好領袖角色，帶領球隊在本月16日展開的精英賽再創佳績，蟬聯冠軍。

男籃負衛冕聖若瑟無緣雙冠

女子組方面，漢華中學和英華女學校自2014至15學年起，連續7屆在港島區決賽碰頭。漢華今屆有邱安妮將賽事變成個人表演，甫開賽連取10分助球隊半場領先16：8。邱安妮下半場繼續搶分，更憑後撤步3分球贏得喝彩，最終漢華在她狂轟25分下以35：21力克英華，重奪失落兩屆的冠軍。

漢華主帥翁金驊賽後表示，男子隊第3節有球員抽筋，而勝負也在一、兩個攻勢間決定，但認同麾下已竭盡全力。他稱學界曾因疫情取消，期望透過籃球凝聚一班學生，令他們面對逆境的心態更堅韌，「就像女子隊的許傲悠表現平平，但有邱安妮爆發，希望她們學會團隊精神」。翁金驊續說，港九區來年合併後，一定迎來更大挑戰，會善用手中資源，盼跟球員齊心做到最好。

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